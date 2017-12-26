Ученые рассказали о преимуществах лишнего веса

2017-12-26 01:27 | www.oxu.az | 6
Люди с лишним весом чувствуют себя счастливее худых. Такой вывод сделали ученые из Бристольского университета, проанализировав данные более 500 тысяч британцев в возрасте от 37 до 73 лет.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на The Independent, специалисты заметили, что испытуемые с высоким индексом массы тела оказались более спокойными.
«Участники с генетической склонностью к полноте реже нервничали или отмечали, что находятся в напряжении», – резюмировали они, опираясь на медицинские записи.
По мнению исследователей, люди, которые постоянно идут с собой на компромисс в вопросе питания, хуже справляются с негативными эмоциями. В то же время те, кто не ограничивает себя, демонстрируют большую психологическую устойчивость.
При этом медики подчеркивают, что, несмотря на позитивный психологический эффект, лишний вес провоцирует проблемы с сердцем, гипертонию, диабет и повышает вероятность инсульта.