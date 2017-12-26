В адрес Президента Ильхама Алиева продолжают поступать поздравления

2017-12-26 02:26 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Член Президиума Боснии и Герцеговины Младен Иванич направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Ваше превосходительство, дорогой друг.

Позвольте сердечно поздравить Вас по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам личного благосостояния, счастья и прогресса во всех сферах Вашей жизни.

Для меня большая честь быть знакомым с Вами, иметь возможность работать с Вами для развития дружественных отношений между нашими странами и народами. Желаю, чтобы это сотрудничество продолжалось в будущем более интенсивно.

Прошу Вас принять мои заверения в высочайшем почтении», - говорится в послании.

Председатель «Дома Азербайджана в Бельгии» Бюлент Гюрчам направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый господин Президент.

От имени «Дома Азербайджана в Бельгии» и от себя лично сердечно поздравляю Вас с днем рождения.

Уверены, что Азербайджан и впредь будет успешно развиваться и добьется еще более весомых результатов. Заявляем о том, что поддерживаем Вас на этом успешном пути», - говорится в поздравлении.

Депутат Думы Ставропольского края четвертого созыва, генерального директора ОАО «Юридическое агентство «СРВ» Роман Савичев поздравил Президента Азербайджана с днем рождения.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите самые добрые и сердечные поздравления с днем рождения.

Этот знаменательный день в жизни каждого человека олицетворяет собой прекрасный союз приобретенной с годами житейской мудрости, профессионализма, ценного багажа знаний и энергичности, работоспособности и уверенности в своих силах.

В этот праздничный для Вас день желаю здоровья и достатка, бодрости, неисчерпаемого запаса физических и духовных сил для осуществления всех Ваших замыслов. Пусть удача и успех сопутствуют Вам во всех делах, жизненный оптимизм и хорошее настроение никогда не покидают Вас, а каждый день дарит Вам мир, гармонию и счастье», - говорится в поздравлении.

Советник генерального директора ООО «SOCAR Energy Georgia» Юрий Чахунашвили направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Дорогой Ильхам Гейдарович.

С особым чувством в день Вашего рождения примите мои самые искренние поздравления и пожелания счастливых лет, крепкого здоровья, радости семейной жизни, и самое главное – успехов и побед в Вашей ответственной работе во имя процветания Азербайджана.

Пусть всегда будет с Вами всесторонняя поддержка Ваших коллег в каждодневно осуществляемой непростой деятельности во имя благо страны и народа.

Хотел бы заверить Вас, дорогой Ильхам Гейдарович, что мы, Ваши друзья, готовы выполнить любое данное нам поручение.

Позвольте еще раз пожелать Вам всего самого доброго и скорейшей реализации Ваших планов и идей», - говорится в поздравлении.

Региональный президент ВР по Азербайджану, Грузии и Турции Гэр Джонс поздравил Президента Азербайджана с днем рождения.

«Уважаемый господин Президент.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Желаю Вам и Вашей семье крепкого здоровья и благополучия.

Пользуясь случаем, поздравляю Вас и народ Азербайджана с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом. Желаю Вам и азербайджанскому народу успехов и благосостояния.

Компания ВР придает Азербайджану большое значение и гордится тем, что в этом году мы отметили 25-летие нашей деятельности в Азербайджане. За эти годы мы реализовали в регионе большое количество проектов мирового уровня. Реализация данных проектов стала возможна благодаря Вашей поддержке и руководству. Мы также высоко оцениваем плодотворное и надежное сотрудничество с Правительством Азербайджана и SOCAR , верим в то, что эти отношения будут продолжаться и в будущем», - говорится в поздравлении.

Председатель Ассоциации нотариусов России, профессор Натиг Агамировпоздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Многоуважаемый господин Президент.

Позвольте сердечно поздравить Вас с днем Вашего рождения и Днем солидарности азербайджанцев мира, пожелать Вам крепкого здоровья, большого личного счастья и дальнейших успехов на благо нашей Родины, во имя мира и согласия на Земле.

С каждым годом растет число друзей Азербайджана, тех, кто влюблен в нашу природу, архитектуру, музыку и, главное, - людей, кто, побывав хоть раз в нашем неповторимом Баку, стремится туда вновь и вновь, чтобы еще раз соприкоснуться с этим, по их признанию, «чудом», приобщиться к богатой культуре и древней истории Азербайджана, порадоваться самым последним достижениям современной жизни.

Много таких друзей и среди членов нашего профессионального cообщества, чьи поздравления я имею честь передать Вам. Только за последний год наш родной город посетили свыше ста российских нотариусов. «Азербайджану есть чем гордиться!» - вот их единодушное впечатление от знакомства со страной.

И мы, Ваши соотечественники, проживающие за пределами своей исторической Родины, гордимся. Гордимся нашей Отчизной, нашим народом и его достижениями, гордимся Вами - нашим Президентом, общепризнанным лидером, интеллектуалом и ярчайшим политиком современности.

Многоуважаемый Ильхам Гейдарович, позвольте еще раз поздравить Вас с днем рождения.

Пусть наступающий Новый 2018 год принесет Вам, Вашей семье и всему азербайджанскому народу мира, добра и счастья!», - говорится в поздравлении.

Президент Международной ассоциации детских фондов, писатель, академик Альберт Лиханов поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени Международной ассоциации детских фондов и меня лично примите самые сердечные поздравления с днем Вашего рождения.

Искренне желаю Вам доброго здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии, новых успехов во всех устремлениях во благо народа и детей Азербайджана. С надеждой на дальнейшее плодотворное сотрудничество по защите детства», - говорится в поздравлении.

Президента-председатель правления Публичного акционерного общества «Банк ВТБ» России Андрей Костин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

От имени правления коллектива Банка ВТБ и меня лично примите теплые поздравления по случаю Вашего дня рождения.

Мудрый политик и лидер во главе Азербайджанской Республики Вы посвящаете все свои силы, опыт и знания заботам о процветании страны и благополучии ее граждан. Вы вносите большой личный вклад в укрепление стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества между Россией и Азербайджаном, в международные усилия по обеспечению региональной безопасности и стабильности.

Ваше неизменное внимание к развитию отношений между деловыми сообществами двух стран, в том числе в финансовой сфере, придает значительный импульс продвижению двусторонних экономических связей.

Высоко ценим участие Государственного нефтяного фонда Азербайджанской Республики в капитале ВТБ – системообразующего российского банка – как свидетельство искренней дружбы, доверия и плодотворного экономического взаимодействия России и Азербайджана.

Примите, уважаемый Ильхам Гейдарович, сердечные пожелания успехов в Вашей ответственной деятельности, неисчерпаемого запаса духовных и физических сил для новых свершений на благо народа республики, крепкого здоровья и благополучия», - говорится в послании.

Генеральный директор ТАСС Сергей Михайлов, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Примите наши самые теплые и искренние поздравления с днем Вашего рождения.

По этому замечательному поводу позвольте высказать Вам, человеку, чьи профессионализм и целеустремленность, глубокое проникновение в суть дела, умение слушать и слышать людей снискали заслуженное признание и уважение, самые добрые пожелания крепкого Вам здоровья, оптимизма и созидательной энергии, успешного воплощения тех грандиозных планов, которые Вы задумали и реализуете.

Счастья и благополучия Вам и Вашим близким, доля которых несомненна в хорошем настроении именинника. Пусть Ваши усилия приносят и впредь свои добрые плоды на благо Азербайджанской Республики и дружбы наших народов», - говорится в поздравлении.

Председатель Демократической партии Молдовы Влад Плахотнюк направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Ваше превосходительство,

Хочу поздравить Вас с днем рождения и выразить наилучшие пожелания Вам и Вашей семье. Я высоко ценю Вашу дружбу и постоянную поддержку Республики Молдова.

День рождения Вашего превосходительства отмечен радостью, и я уверен, что народ Азербайджана высоко ценит Вас.

Ваше превосходительство, хочу также воспользоваться этой возможностью и пожелать Вам волшебных праздников, мира в душе и энергии для Нового года, полного успехов и процветания.

В завершение хочу выразить уверенность в том, что в 2018 году наше сотрудничество выйдет на новый уровень и принесет пользу народам наших стран», - говорится в послании.

Президент Международного фонда тюркской культуры и наследия Гюнай Эфендиева поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

От имени Международного фонда тюркской культуры и наследия сердечно поздравляем Вас с днем рождением, желаем Вам крепкого здоровья и успехов в Вашей, как всегда, активной деятельности.

Вам принадлежат большие заслуги в успехах, достигнутых в признании в мире культуры и наследия тюркоязычных народов. Ваш вклад в укрепление исторических, культурных и духовных связей между народами государств-участников Международного фонда тюркской культуры и наследия, созданного по Вашей инициативе, имеет большое значение для единства тюркоязычных народов. Объявление текущего года «Годом исламской солидарности» и организация на высоком уровне в Азербайджане IV Игр исламской солидарности являются показателем постоянного развития дружбы и выгодного сотрудничества между исламскими странами, в том числе странами-членами Фонда.

Уверены, что целенаправленная внутренняя и внешняя политика, которая и впредь будет осуществляться под Вашим руководством, послужит динамичному развитию, прогрессу Азербайджанской Республики, являющейся неотъемлемой частью тюркского мира, приумножению ее авторитета на международной арене, повышению благосостояния народа.

Пользуясь случаем, сердечно поздравляем Вас с наступающими праздниками – 31 декабря – Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом», - говорится в поздравлении.

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран Алтынбек Мамаюсупов направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Ваше превосходительство господин Президент.

Прошу Ваше превосходительство от имени Секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран и от меня лично принять сердечные поздравления по случаю дня рождения. Желаю Вам крепкого здоровья, успехов в высшей государственной деятельности и во всех Ваших инициативах, а братскому народу Азербайджана – мира, прогресса и благополучия.

Мы являемся свидетелями прочной стабильности и динамичного развития в Азербайджане в результате осуществляемой под Вашим руководством целенаправленной политики во имя устойчивого прогресса и благосостояния страны, возрастающего авторитета Вашей республики на международном уровне благодаря реализуемым крупномасштабным проектам и представительным мероприятиям.

Выражаю Вам глубокую признательность за всестороннюю поддержку Секретариата Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран и важный вклад в стремительно развивающееся сотрудничество между тюркоязычными государствами», - говорится в послании.

Губернатор Волгоградской области Российской Федерации Андрей Бочаров поздравил Президента Азербайджана Ильхама Алиева.

«Уважаемый господин Президент.

От всей души поздравляю Вас с днем рождения. Искренне желаю продолжения плодотворной государственной деятельности, дальнейших успехов в социально-экономическом развитии Азербайджанской Республики, в движении по пути укрепления российско-азербайджанского сотрудничества.

С глубоким уважением и наилучшими пожеланиями крепкого здоровья, мира и благополучия», - говорится в поздравлении.

Глава Республики Ингушетия Российской Федерации Юнус-Бек Евкуров направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Сердечно поздравляю Вас с днем рождения. Примите искренние пожелания крепкого здоровья, больших жизненных сил и успехов во всех делах и начинаниях.

Уверен, что Ваши высокие профессиональные качества и преданность делу позволят Вам и в дальнейшем успешно реализовывать намеченные планы на благо Отечества.

Желаю Вам и Вашей семье счастья, добра и благополучия», - говорится в поздравлении.

Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова поздравила Президента Азербайджана Ильхама Алиева

«Уважаемый Ильхам Гейдар оглу.

Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Желаю Вам и Вашим близким долгих лет жизни, счастья, крепкого здоровья, бодрости духа и новых свершений», - говорится в поздравлении.

Третий Президент Республики Молдова Владимир Воронин направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Уважаемый Ильхам Гейдарович.

Позвольте от всего сердца поздравить Вас с днем Вашего рождения!

Вы являетесь признанным лидером всего азербайджанского народа. Под Вашим мудрым руководством Азербайджан стал не просто современным процветающим государством, но и региональным лидером, заметным и влиятельным игроком на международной арене.

Внимательно слежу за тем, с каким умением и достоинством Вы продолжаете курс на построение сильного, самодостаточного Азербайджанского государства, начатый Вашим выдающимся отцом Гейдаром Алиевичем.

Всегда искренне сопереживаю проблемам, с которыми сталкивается Ваша страна, и радуюсь Вашим успехам.

Готов всячески содействовать тому, чтобы взаимодействие между нашими государствами и народами носило особый характер.

Хорошо знаю, какое важное место в Вашей жизни занимает семья. Хочу пожелать, чтобы Ваши родные и близкие были здоровы и счастливы.

Уважаемый Ильхам Гейдарович, в день Вашего рождения желаю Вам человеческого и политического долголетия. Желаю Вам мудрости правителя и отеческой доброты.

Позвольте также пожелать в Вашем лице мира и благополучия всему азербайджанскому народу», - говорится в поздравлении.

Премьер-министр Республики Молдова Павел Филип направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

«Ваше превосходительство.

Пишу Вам, чтобы выразить наилучшие пожелания по случаю Вашего дня рождения. Надеюсь, что этот особенный момент принесет лишь радость Вам, Вашей прекрасной семье и народу Азербайджана.

Я восхищаюсь Вашим прозорливым руководством и самоотдачей на благо страны. Прочность Ваших ценностей позволила добиться успеха и направлять народ Азербайджана и в сложные, и в мирные времена.

Хочу также воспользоваться этой возможностью и пожелать Вам и Вашей семье радостных праздников и преуспевания в Новом Году.

Прошу Вас, Ваше превосходительство, принять уверения в моем глубоком уважении», - говорится в поздравлении.

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