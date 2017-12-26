В Канаде скончалась актриса Хезер Мензис-Урих

2017-12-26 02:47 | www.trend.az | 6

Актриса Хезер Мензис-Урих, известная по фильму "Звуки музыки", скончалась в канадском городе Франкфорд на 69-м году жизни, передает РИА Новости со ссылкой на издание Varity.



По словам ее сына Райена Уриха, актриса болела раком. "Она была актрисой, балериной и любила жить полной жизнью. У нее не было никакой боли, но почти через четыре недели после того, как ей диагностировали последнею стадию рака мозга, она ушла", - сообщил он.

Мензис-Урих сыграла роль Луизы фон Трапп в фильме "Звуки музыки", который сняли на основе мюзикла, созданного по книге Марии Аугусты Трапп "Семья певцов фон Трапп".