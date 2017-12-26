В Перу тысячи людей протестуют против помилования экс-президента

2017-12-26 05:00 | www.trend.az | 5

Более 5 тысяч человек протестуют в столице Перу Лиме против решения главы государства Пабло Кучински о помиловании экс-президента Альберто Фухимори, который отбыл 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, полиция применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, несколько человек были задержаны, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.



"Более 5 тысяч манифестантов собрались в центре Лимы… отвергая помилование Альберто Фухимори, предоставленное президентом Педро Кучински в воскресенье", - сообщает радиостанция RPP.

По данным издания Republica, полиция применила слезоточивый газ для разгона протестующих, несколько человек были задержаны.

Ранее сообщалось, что экс-президент Перу Альберто Фухимори, отбывавший 25-летнее заключение за коррупцию и другие преступления, в воскресенье был помилован главой государства Педро Кучински. Фухимори получил помилование по гуманитарным основаниям из-за неизлечимой и прогрессирующей болезни.