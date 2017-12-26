Доллар, евро и рубль показывают в Узбекистане небольшой рост

2017-12-26 05:32 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане, как показывает курс валют, установленный с 26 декабря, небольшой рост демонстрируют все три основные для интереса населения валюты - доллар, евро и рубль.

По данным Центрального банка Узбекистана, официальный курс доллара с сегодняшнего дня составляет 8 тысяч 120,07 сумов, а неделю назад был равен 8 тысячам 101,62 суму.

Новый курс евро составляет 9 тысяч 624,72 сума , что также рост по сравнению с 9 тысячами 528,32 сумами неделей ранее.

Подрос за неделю и курс российского рубля и тоже немного – с 137,93 сумов до 139,30 сумов за 1 рубль.