Ультразвуковое обследование беременных женщин в Узбекистане будет массовым

2017-12-26 05:34 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Узбекистане планируется проведение массового дородового ультразвукового обследования женщин в центральных многопрофильных районных (городских) поликлиниках в первые три месяца беременности.

Также предусмотрено поэтапное внедрение биохимического обследования на генетические синдромы у беременных группы риска.

Эти меры предусмотрены Государственной программой раннего выявления врожденных и наследственных заболеваний у детей на период 2018-2022 годов, принятой постановлением президента Республики Узбекистан 25 декабря т.г.

Согласно Программе также планируется проведение массового обследования новорожденных путем совершенствования методов ранней диагностики наследственных заболеваний у детей, а также повышение эффективности лечения наследственных заболеваний путем обеспечения больных детей лекарственными средствами и лечебным питанием.

Будут внедрены современные методы лабораторной диагностики, в том числе цитогенетические и молекулярно-цитогенетические технологии в диагностике хромосомных синдромов у плода и детей раннего возраста.

Запланирована организация в Нукусском, Бухарском, Самаркандском и Ферганском центрах «Скрининг матери и ребенка» межрегиональных цитогенетических лабораторий с оснащением их высокотехнологичным медицинским диагностическим оборудованием.

Постановлением освобождается сроком до 1 января 2023 года от таможенных платежей (за исключением сборов за таможенное оформление) высокотехнологичное диагностическое медицинское оборудование, комплектующие изделия, реагенты, расходные материалы, детское лечебное питание, лекарственные средства, не производимые в Узбекистане, ввозимые Министерством здравоохранения республики и Международным неправительственным благотворительным фондом «Соглом авлод учун» в рамках реализации Государственной программы.