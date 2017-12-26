В Самарканде откроют центр оптовой торговли товаров Китая

2017-12-26 05:43 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - В Самарканде с участием китайского бизнеса планируется создание крупного центра оптовой торговли.

Эти планы обсуждены в ходе визита в Самарканд китайской делегации, которую возглавил председатель ассоциации электронной коммерции провинции Шеньси Гуо Диншынь.

Как сообщает электронное издание «Новости Узбекистана», делегация в составе 7 человек представляла руководителей компаний разных направлений, которые занимаются защитой окружающей среды, транспортным обслуживанием, производством целлюлозы, реализацией современной технологии, а также туризмом.

Переговоры велись с главой компании «Умар» Умаром Раджабовым, в результате чего заключено соглашение, предусматривающее установление сотрудничества в области торговли, логистики, туризма и другим направлениям.

По предложению китайской стороны, центр оптовой торговли получит название «Чайна таун – Шелковый путь». На первом этапе его планируют разместить в торговом центре «Умар», расположенном у рынка «Ипак йули» (известен как Янги бозор) на площади 1,5 тысячи квадратных метров.

После завершения строительства под Центр пятиэтажного торгово-бытового комплекса, который возводится рядом с вышеназванным рынком, расширится и достигнет не менее 10 тысяч наименований объем доставляемых товаров.

Каждый этаж комплекса составит 16 тысяч квадратных метров, а пять этажей – это 8 гектаров площади. Здесь будут функционировать оздоровительные и развлекательные центры, а также центры китайской косметологии, кулинарии, оптовой и розничной торговли – всего будет оказано 11 видов услуг.

Планируется, что перечень доставляемых товаров будет составляться, исходя из потребности местного рынка. В их числе продовольствие, одежда, обувь, косметика, электроника, строительные и хозяйственные товары, которые будут напрямую доставляться от китайских производителей.