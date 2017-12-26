Президент: создание нового облика Узбекистана нужно начать с развития национальной культуры

2017-12-26 05:45 | www.trend.az | 6

ТАШКЕНТ /Trend/ - Президент Узбекистана считает, что работу по созданию нового облика страны, которая уже идет, необходимо начать с развития национальной культуры.

Об этом Шавкат Мирзиёев сказал на состоявшемся накануне заседании, посвященном обсуждению актуальных вопросов в области культуры и искусства.

Как сообщает пресс-служба главы государства, в Послании Олий Мажлису, представленном президентом 22 декабря т.г., в числе других вопросов, также акцентировано внимание на развитии данной сферы, конкретно изложены стоящие перед деятелями культуры и искусства задачи по духовному развитию народа страны, общества.

Новым этапом в развитии сферы стала встреча Шавката Мирзиёева с представителями творческой интеллигенции 3 августа т.г., когда были критически проанализированы вопросы, связанные с развитием национальной культуры, литературы и искусства, пути решения имеющихся проблем.

На нынешнем совещании были заслушаны отчеты руководителей министерства культуры Республики Узбекистан, Академии художеств и творческих организаций по исполнению определенных ранее задач. Их деятельность подвергнута критической оценке, даны конкретные поручения.