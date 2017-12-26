Прогнозный показатель экспорта Узбекистана на 2018 год составил 12,1 миллиардов долларов

2017-12-26 05:54 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - Общий финансовый показатель экспорта Узбекистана в 2018 году ожидается на уровне 12,1 миллиарда долларов США. По итогам 2017 года объем экспорта увеличился почти на 15 процентов по сравнению с 2016 годом.

Такие данные озвучены в ходе состоявшегося накануне под председательством президента республики Шавката Мирзиёева видеоселекторного совещания, посвященного вопросам повышения экспортного потенциала страны.

Как сообщает пресс-служба главы госудаства, на совещании отмечалось, что за последний год в целях поддержки экспортной деятельности предпринимателей был принят ряд указов и постановлений, отменивших экспорт продукции на основе предоплаты, обязательную продажу валютной выручки, выдачу лишних разрешений, а также расширивших применение налоговых льгот для участников экспортной деятельности.

В ходе совещания были вновь затронуты приоритетные задачи по расширению экспорта. Необходимо обеспечить своевременную и качественную реализацию «дорожных карт» по выполнению договоренностей, достигнутых в ходе визитов высшего уровня в центральноазиатские государства, а также в Китай, Россию, Южную Корею, США, Турцию и другие страны.