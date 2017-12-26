Исследованием проблем приватизации в Узбекистане займется специальный Центр

2017-12-26 06:01 | www.trend.az | 4

ТАШКЕНТ /Trend/ - При Госкомконкуренции Узбекистана образован Центр исследований проблем приватизации, развития конкуренции и корпоративного управления.

По данному вопросу 22 декабря 2017 года принято постановление Кабинета министров республики № 1012.

Как сообщает правовой портал norma.uz, Центр образован путем слияния двух учреждений - Центра исследований проблем приватизации, развития корпоративного управления и рынка ценных бумаг и Центра по совершенствованию антимонопольной политики.

В числе основных задач Центра формирование научно-методической базы обеспечения развития приватизированных предприятий в целях создания новых рабочих мест, повышения эффективности деятельности, модернизации производства и налаживания выпуска конкурентоспособной продукции.

На Центр возложено изучение современного опыта разработки и реализации «дорожных карт» развития приватизированных предприятий и подготовка рекомендаций по его внедрению в республике.

Он также призван содействовать Республиканскому центру обучения основам предпринимательской деятельности в подготовке учебно-методических материалов для обучения предпринимателей, реализующих инвестиционные проекты на базе приватизированных объектов и т.д.

Центр является юридическим лицом в форме госучреждения, в его структуре предусмотрено почти 40 специалистов.