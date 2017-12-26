Недельный оборот РФБ «Тошкент» превысил 200 млн долларов

2017-12-26 06:18 | www.trend.az | 7

ТАШКЕНТ /Trend/ - На прошедшей неделе на торгах Республиканской фондовой биржи «Тошкент» заключено 40 сделок купли-продажи с ценными бумагами 16 акционерных обществ. В результате реализовано 1,4 миллион штук ценных бумаг. Общий оборот биржи составил 1,7 миллиарда сумов.

Наибольшим спросом пользовались ценные бумаги банков – 91,5 процентов. Самая крупная по объему сделка заключена с акциями ЧАКБ «Turkiston» на 913 миллионов сумов.

Лидером по количеству заключенных сделок за истекший период является ЧАКБ «Madad Invest Bank». Акции банка участвовали в 12 сделках, 119,8 тысяч штук акций на 599 миллионов сумов реализованы на вторичном рынке РФБ.

По объему торгов за неделю лидируют ЧАКБ «Turkiston» с долей в недельном обороте биржи – 53 процента, ЧАКБ «Madad Invest Bank» (34,8), СК АО «Alskom» (4,9) и АО «Shaxrixon-Avto Ravon» (3,5). Их суммарный объем составил 96,3 процентов от всего оборота биржи за неделю.

Сделки купли-продажи совершены с акциями предприятий 5 регионов, при этом 93,2 процента – у акций предприятий Ташкента и 3,9 процента - Андижанской области.