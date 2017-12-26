В Милане африканец залез на елку и попытался снять крест

2017-12-26 06:57 | www.trend.az | 5

В итальянском Милане беженец из Африки залез на рождественскую елку, чтобы снять с нее крест, передает РИА Новости со ссылкой на издание Il Giornale.



Инцидент произошел вечером в минувшую пятницу на площади Дука д'Аоста, напротив Центрального вокзала. 21-летний африканец немного побродил вокруг, после чего начал взбираться на дерево, намереваясь убрать установленный на нем крест.

Действия молодого человека пресекли полицейские. Когда сотрудник спросил нарушителя, зачем он пытался это сделать, тот, указав на крест, ответил: "Дерево не хорошее".

Полицейские доставили его в иммиграционную службу для начала процедуры возможной репатриации. Однако выяснилось, что у гамбийца есть постоянный вид на жительство, выданный ему в провинции Бриндизи как беженцу. Пока неизвестно, на каком основании ему был предоставлен этот статус.