Число жертв взрыва в Кабуле выросло до 10 человек

2017-12-26 07:06 | www.apa.az | 5

Количество погибших в результате взрыва у здания афганской разведки в Кабуле 25 декабря выросло до десяти.

Как передает АПА со ссылкой на «Рейтерс», ранее сообщалось о 6 жертвах.

Кроме того, по данным местных властей, еще пять человек получили ранения.

Ответственность за взрыв взяла на себя экстремистская группировка «Исламское государство».

Напомним, что 25 декабря утром, когда на работу Национального управления безопасности, начали прибывать его сотрудники, боевик-смертник активировал взрывчатку.