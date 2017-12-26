Китай запустил три спутника, завершив программу полетов на 2017 год

2017-12-26 07:07 | www.trend.az | 6

Китай во вторник завершил запланированную программу космических полетов на 2017 год, осуществив успешный запуск ракеты "Чанчжэн-2" с тремя спутниками, сообщается в официальном аккаунте корпорации аэрокосмической науки и техники КНР (CASC) в соцсети WeChat, передает РИА Новости.



CASC успешно завершила последнюю в 2017 году космическую миссию", — говорится в сообщении.

Ракета стартовала во вторник в 3.44 по местному времени (понедельник 22.44 мск) с космодрома Сичан в провинции Сычуань с тремя спутниками дистанционного зондирования Земли, все они вышли на заданную орбиту.