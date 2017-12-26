В Мексике задержали организатора убийства журналистки влиятельного издания

2017-12-26 07:11 | www.trend.az | 6

Полиция Мексики задержала предполагаемого организатора убийства корреспондента из влиятельного местного издания Jornada Мирославы Брич, заявил глава МВД Мигель Анхел Осорио Чонг, передает РИА Новости.

"Этим утром в (штате) Сонора сотрудники федеральной полиции Мексики задержали предполагаемого организатора убийства журналистки Мирославы Брич", - написал Чонг в Twitter.

Полиция Мексики задержала предполагаемого организатора убийства корреспондента из влиятельного местного издания Jornada Мирославы Брич, заявил глава МВД Мигель Анхел Осорио Чонг.

"Этим утром в (штате) Сонора сотрудники федеральной полиции Мексики задержали предполагаемого организатора убийства журналистки Мирославы Брич", - написал Чонг в Twitter.