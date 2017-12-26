При аварийной посадке военного вертолета в Омане погиб один человек

2017-12-26 07:38 | www.trend.az | 6

Вертолет модели NH-90 ВВС Омана совершил аварийную посадку в северной части страны, в результате которой погиб штурман и еще два пилота получили ранения. Об этом сообщила в понедельник газета Times of Oman со ссылкой на военных, передает ТАСС.

По ее информации, инцидент произошел во время выполнения очередного учебного полета вечером на базе ВВС страны. Травмы двух пострадавших оцениваются как незначительные. Причины аварии не сообщаются.

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