Aston Martin отзовет около 5,5 тыс. автомобилей в США

2017-12-26 07:48 | www.trend.az | 5

Британский производитель спорткаров Aston Martin отзовет в начале следующего года в США около 5,5 тыс. автомобилей из-за проблем с трансмиссией и электропроводкой, передает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

Отзыв касается моделей DB9, DBS, Rapide, Virage, а также флагманских спорткаров Vanquish, выпущенных в 2009-2016 годах.



Как отметили в Aston Martin, в отзываемых авто наблюдается дефект, из-за которого в ряде случаев может не сработать режим парковки. Это может привести к несанкционированному движению автомобиля, к примеру при парковке на склоне, и потенциальному ДТП, сообщили в компании.