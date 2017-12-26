Турецкая ассоциация предостерегла Азербайджан от негативного влияния международных онлайн-сервисов на экономику

2017-12-26 08:00 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана, оказывая государственную поддержку предпринимателям, не должно забывать о мировых трендах.

Об этом в интервью Trend сказал глава местного офиса Ассоциации независимых промышленников и предпринимателей Турции (MUSIAD) Абдуррахман Узун.

В качестве примера собеседник агентства привел опыт Турции, где запрещен сайт онлайн-бронирования отелей booking.com. По словам Узуна, это связано с тем, что booking.com, действуя в Турции, не уплачивал налоги в этой стране.

Глава ассоциации считает, что Турции следовало создать аналогичную систему еще до выхода booking.com на турецкий рынок. Это позволило бы предотвратить утечку капитала в другие страны.

“Полагаю, что Азербайджан также может столкнуться с подобными рисками”, - добавил Узун.

В то же время, говоря о деловой среде в Азербайджане, собеседник агентства отметил, что здесь созданы все необходимые для развития предпринимательства условия: “В настоявшее время, благодаря льготам и мерам, которые правительство страны предпринимает для развития рыночной экономики, в Азербайджане создана благоприятная атмосфера для вложения инвестиций. MUSIAD высоко оценивает все шаги правительства Азербайджана, направленные на развитие экономики страны”.