Миссия «Решительная поддержка» в Афганистане не имеет даты окончания – НАТО

2017-12-26 08:00 | www.trend.az | 6

БАКУ/Trend/ - Миссия "Решительная поддержка", осуществляемая НАТО в Афганистане, не имеет даты окончания.

Об этом в интервью Trend и Azernews сказал в пятницу официальный представитель НАТО.

"Афганские вооруженные силы добились определенного прогресса, хотя ситуация остается сложной. Афганский спецназ проводил 80 процентов своих операций самостоятельно, а афганские военно-воздушные силы провели в этом году на 500 воздушных миссий больше чем в прошлом году", - сказал собеседник агентства.

Отметим, что в настоящее время более 13 тысяч военнослужащих из 39 стран служат в рамках миссии "Решительная поддержка". США увеличивают свой военный контингент в рамках этой миссии в Афганистане. Кроме того, 27 других стран также обязались увеличить численность войск в Афганистане в ближайшие месяцы.

Отметим, что в соответствии с поручением Президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, численность азербайджанских миротворцев, участвующих в миссии "Решительная поддержка", также будет повышена до конца первого квартала 2018 года.

"НАТО остается приверженной обеспечению мира в Афганистане. Миссия "Решительная поддержка" не имеет даты окончания, и Альянс по-прежнему сосредоточен на ее осуществлении", - сказал официальный представитель НАТО.

Собеседник агентства добавил, что афганские силы безопасности продолжают свою борьбу с терроризмом, предпринимая решительные меры.

"В настоящее время мы усиливаем нашу поддержку афганским силам безопасности проведением тренингов и консультаций в рамках миссии "Решительная поддержка"", - отметил представитель НАТО, добавив, что особое внимание уделяется дальнейшему расширению боевых возможностей, чтобы Афганистан не превратился вновь в убежище для террористов.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Хазар Ахундов)

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