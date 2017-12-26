Америка быстро становится великой -Трамп

2017-12-26 08:34 | www.trend.az | 7

Президент США Дональд Трамп призвал сограждан вернуться к работе после рождественских каникул, чтобы "снова сделать Америку великой", передает РИА Новости. При этом американский лидер отметил, что процесс становления страны "великой" уже происходит быстрее, чем это ожидалось.



"Я надеюсь, что все отлично проводят Рождество, чтобы завтра вернуться к работе и снова сделать Америку великой, что уже происходит быстрее, чем это ожидалось", — написал президент в микроблоге в Twitter.

Дональд Трамп, выдвинутый республиканцами, победил на президентских выборах в ноябре 2016 года кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон. При этом его предвыборным лозунгом был "Сделаем Америку снова великой". Президент США пообещал, что страна в будущем станет "снова богатой и безопасной".

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