В каком формате PayPal может заработать в Азербайджане?

2017-12-26 08:52 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Существует ряд вариантов для полноценной работы платежной системы PayPal в Азербайджане, сказал в среду Trend глава портала Azexport Заур Гардашев.

По словам Гардашева, первый вариант предусматривает регистрацию в стране процессингового центра PayPal, в роли которого может выступить предприятие с формой собственности ООО.

Второй вариант предусматривает, что PayPal пройдет регистрацию в качестве небанковской кредитной организации. Как отметил Гардашев, схожим способом платежная система зарегистрирована в России.

"При этом PayPal, регистрируя свой процессинговый центр, получает соответствующее разрешение на осуществление операций с платежными картами. В таком случае обратные платежи можно осуществлять через тот же процессинговый центр. Возможно также, что первоначально для этих же целей будет использован один из процессинговых центров компании в соседних странах. В любом случае, PayPal сама определит модель, по которой будет функционировать в Азербайджане",- сказал Гардашев.

Глава портала Azexport также отметил, что полноценная работа PayPal в Азербайджане способствует росту числа мерчант-аккаунтов (merchant account), которые предприниматели, осуществляющие электронные торговые операции, открывают в банках.

"В свою очередь, это скажется на увеличении налоговых поступлений в государственный бюджет от электронной торговли. Мы изучили деятельность PayPal в России. Эта компания серьезно относится к уплате налогов и по всем платежам предоставляет соответствующие отчеты",- сказал Гардашев.