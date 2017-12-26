В резиденцию президента Аргентины пытался попасть человек с самодельным оружием

2017-12-26 08:54 | www.trend.az | 5

Полиция задержала человека, который пытался попасть на территорию резиденции президента Аргентины Маурисио Макри с самодельным огнестрельным оружием, передает ТАСС со ссылкой на телеканал Todo Noticias.



По его данным, задержанный подъехал на автомобиле к одному из входов в резиденцию, расположенную в пригороде Буэнос-Айреса, и заявил, что хочет лично вручить подарок президенту. Поскольку мужчина показался службе безопасности подозрительным, его автомобиль обыскали. Полиция обнаружила в нем самодельное оружие и патроны.

Как сообщает телеканал, мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения.

Президента в момент инцидента в резиденции не было. Он проводит отпуск вместе с семьей в городе Вилья-ла-Ангостура на юго-западе Аргентины.