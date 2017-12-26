Узбекистан будет экспортировать обувь из страусиной кожи в Европу

2017-12-26 09:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - В ближайшее время Узбекистан впервые планирует экспортировать пробную партию мужской обуви и кожгалантерейных изделий из страусиной кожи, сообщает во вторник Sputnik со ссылкой на источник в ассоциации "Узбекчармпойабзали".

По словам источника, это будут эксклюзивные модели, разработанные узбекскими дизайнерами. Продукция отправится в Италию и Испанию, где заказчик должен оценить выполненную работу. Затем уже будет приниматься решение об объемах поставок и их периодичности.

"Сырье нам предоставили фермеры из Ферганской долины, где сегодня имеются хозяйства по разведению страусов. Страусиная кожа известна своей прочностью и эластичностью. Уникальный узор делает ее экзотичной и неповторимой. Изделия, изготовленные из этой кожи, относят к предметам премиум-класса", — поделился собеседник.

Источник не уточнил будет ли производиться подобная продукция для внутреннего рынка, и на какие объемы на внешнем рынке собираются выйти поставщики в случае успеха.