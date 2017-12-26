Проект #SavabaOrtaqlıq от Azer Turk Bank

2017-12-26 09:22 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Руководство государственного Azer Turk Bank перенаправило средства, предусмотренные на покупку подарков корпоративным клиентам по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира и Нового Года, на оплату годового обучения для 11 студентов, получающих образование на третьем курсе в различных университетах в группах “Sabah” и волонтеров Службы ASAN, демонстрирующих высокую успеваемость, сообщает банк.

Напомним, что Azer Turk Bank уже брал на себя расходы за обучение 10 студентов в честь праздника Новруз в этом году.

Отметим, что академия карьеры “Sabah” создана в 11 высших учебных заведениях страны с целью обеспечения профессионального развития ее выпускников и поддержке студентов в этой сфере.

Проект реализуется по инициативе Azer Turk Bank, являющегося официальным партнером академии карьеры “Sabah”.