Обнародованы результаты рейда против браконьеров

2017-12-26 09:30 | www.oxu.az | 5

Сотрудники министерства экологии и природных ресурсов проводят рейды с целью проверки ситуации в сфере соблюдения требований законов Азербайджанской Республики «Об охоте» и «О животном мире», предотвращения незаконной охоты и содержания диких птиц и животных.

Как передает Oxu.Az, по информации министерства, в ходе рейдов за 11 месяцев 2017 года были задержаны 165 граждан. У них конфисковали 145 охотничьих ружей, 601 патрон, 69 птиц и животных. В отношении нарушителей закона были составлены протоколы, в отношении 131 человека в административном порядке были применены штрафы и иски, по 34 фактам для установления личности виновных были совершены обращения в соответствующие районные органы полиции.

В то же время в ходе рейдов было выявлено 17 фактов содержания взятых из дикой природы птиц и животных в несвободных условиях, в клетке. По фактам в отношении нарушителей закона были составлены протоколы, и каждый был оштрафован на 500 манатов в административном порядке. Дикие птицы и животные были переданы в Центр восстановления и реабилитации дикой природы при Алтыагаджском национальном парке.

Продолжаются рейды с целью предотвращения случаев незаконной охоты.

Э.Ш.

