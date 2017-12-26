На границе Украины и России задержан гражданин Азербайджана

2017-12-26 09:37 | www.oxu.az | 6

В Луганской области недалеко от населенного пункта Рассыпное в ночь на 25 декабря пограничники задержали двух граждан, которые пытались незаконно пересечь границу с Российской Федерацией.

Как сообщает Oxu.Az со ссылкой на РБК-Украина, мужчин остановили в 15 метрах от границы с Российской Федерацией.

Задержанные были доставлены в отдел пограничной службы.

Как отмечается, в ходе проведения фильтрационных мероприятий задержанные предоставили документы граждан Украины и Азербайджана. Составлены протоколы об административном правонарушении за незаконное пересечение границы, дела направлены в суд.

Н.О.

