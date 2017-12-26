Минобороны Южной Кореи создает структуру по КНДР

2017-12-26 09:44 | www.oxu.az | 4

Министерство обороны Южной Кореи в рамках реорганизации создает специальную структуру, которая будет заниматься вопросами, связанными с КНДР, сообщает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс.

Отмечается, что это обусловлено необходимостью «более эффективно отвечать на растущую ракетно-ядерную угрозу со стороны Северной Кореи».

Планируется также создать отдел, который будет специализироваться на противостоянии ядерной программе КНДР в тесной координации с Центром ядерного реагирования при Объединенном комитете начальников штабов вооруженных сил страны.

Н.О.

