Официальный курс маната к мировым валютам на 26 декабря (Версия 2)

2017-12-26 09:40 | www.trend.az | 4

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БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 26 декабря установлен на уровне 1,7001 и 2,0179 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам и драгоценным металлам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник.