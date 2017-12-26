Режим прекращения огня был нарушен 132 раза

2017-12-26 09:59 | www.apa.az | 5

Подразделения вооруженных сил Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 132 раза.

Как сообщает АПА со ссылкой на Минобороны Азербайджана, с позиций, расположенных в селе Шаваршаван и на безымянных высотах на территории Ноемберянского района, в селе Айгеовит и на безымянных высотах на территории Иджеванского района, в селах Мосесгех, Чинари, на безымянных высотах на территории Бердского района, на безымянных высотах на территории Красносельского района Армении подверглись обстрелу позиции Вооруженных сил Азербайджана в селах Кемерли, Гаймаглы, Ферехли, Бала Джафарли и на безымянных высотах на территории Газахского района, в селах Агдам, Коханеби, Гаралар Товузского района, в селе Геяли и на безымянных высотах на территории Гядабейского района.



Позиции Вооруженных Сил Азербайджана были также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гейарх, Чилябюрт, Ярымджа Тертерского района, Тагибейли, Шихлар, Баш Гервенд, Джавахирли, Гарагашлы, Новрузлу, Мерзили Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Ашагы Вейселли, Гобу Дилагарда, Гервенд, Гараханбейли, Горган, Кюрдляр, Горадиз Физулинского района, Нюзгяр и Мехдили Джабраилского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Геранбойского, Тертерского, Агдамского, Ходжавендского и Физулинского районов.