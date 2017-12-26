Рамиль Усубов уволил арестованного полковника

2017-12-26 09:56 | www.oxu.az | 7

Пресс-служба Министерства внутренних дел распространила заявление в связи с арестом начальника Управления полиции на водном транспорте в порту Алят, полковника полиции Фархада Мамедханова.

Как сообщили Oxu.Az в министерстве, человек, имя которого упоминалось в новости, уже не является сотрудником органов внутренних дел.

Отмечается, что последним званием Фархада Мамедханова, представлявшегося полковником, было звание полковника-лейтенанта органов внутренних дел. Приказом министра Рамиля Усубова он был уволен из органов внутренних дел 6 месяцев назад – 16 июня этого года в результате служебной проверки.

Напомним, что Ф.Мамедханов был задержан сотрудниками Главного управления по борьбе с коррупцией. В его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста, и он был отправлен в следственный изолятор №1 в Кюрдахане. Фархад Мамедов обвиняется в присвоении 800 тыс. манатов, которые он взял за обещание устроить на работу, а также за уклонение от выплат за купленный в магазине телефон «Vertu».

В его отношении возбуждено уголовное дело по статье 178 уголовного кодекса (мошенничество).

Э.Ш.

