В Кыргызстане сняли первый в Средней Азии детский фантастический фильм

2017-12-26 09:45 | www.trend.az | 6

В Кыргызстане сняли первый в Средней Азии детский фантастический фильм «Жетикс» - Планета без чувств». Об этом в Instagram написал режиссер Суйун Откеев, сообщает Kabar.

В синописе фильма указывают, что в одном из горных регионов стран СНГ в течении двух недель пропадают 32 школьника. По всей стране введен комендантский час. Силовые структуры не в силах найти похитителя. Поэтому собирают особую группу из школьников «ЖЕТИКС», каждый из них наделен необыкновенными способностями.

Шумкар двигается со скоростью света, мальчик по кличке «600» способен двигать предметы, Карлыгаш запросто даст фору любому первоклассному хакеру. Они с друзьями объединяются ради спасения детей. Но действовать нужно быстро, так как с каждым днем пропадают все больше детей. Ситуация усложняется, когда пропадает один из героев «ЖЕТИКС». За похищением уже 47 детей стоят инопланетяне из планеты «Нарго».

Они высасывают из жертв земные чувства: Любовь и Радость.