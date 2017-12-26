Миллиардеры из Азербайджана купили «Олимпийский» в Москве

2017-12-26 10:05 | www.oxu.az | 7

Компания «Киевская площадь» российского бизнесмена азербайджанского происхождения Года Нисанова и миллиардера Зараха Илиева приобрела у группы компаний «Альянс», президентом которой является еще один член списка Forbes Муса Бажаев, спорткомплекс «Олимпийский».

Как передает Oxu.Az, в пресс-службе «Киевской площади сообщили Forbes, что сделка была осуществлена в декабре 2017 года.

Сумму сделки в компании не комментируют. Новые собственники «Олимпийского» — Нисанов и Илиев —планируют инвестировать в проект не менее 300-400 млн долларов США, уточнила представитель «Киевской площади».

Спорткомплекс «Олимпийский» у метро «Проспект Мира» был построен к Олимпийским играм в Москве в 1980 году.

По словам заместителя мэра в правительстве Москвы Александра Горбенко, на сегодняшний день все спортивные объекты спорткомплекса «Олимпийский» морально устарели и уже не отвечают потребностям столицы и международным стандартам качества обслуживания.

«Олимпийскому» давно требовалась реконструкция, требовался инвестор, который готов взять на себя модернизацию этого важного для Москвы объекта», - сообщил Forbes Александр Горбенко.

С.Б.

