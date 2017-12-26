Азербайджанские миллиардеры купили один из крупнейших спортивных комплексов России

2017-12-26 10:01 | www.apa.az | 6

Компания «Киевская площадь» миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева приобрела у группы компаний «Альянс», президентом которой является Муса Бажаев, спорткомплекс «Олимпийский».

Как сообщает АПА-Экономикс, сделка была осуществлена в декабре 2017 года. Сумму сделки в компании не комментируют. Новые собственники «Олимпийского» планируют инвестировать в проект не менее 300-400 млн. долларов.

Спорткомплекс «Олимпийский» у метро «Проспект Мира» был построен к Олимпийским играм в Москве в 1980 году. По словам заместителя мэра в правительстве Москвы Александра Горбенко, на сегодняшний день все спортивные объекты спорткомплекса «Олимпийский» морально устарели и уже не отвечают потребностям столицы и международным стандартам качества обслуживания. «Олимпийскому» давно требовалась реконструкция, требовался инвестор, который готов взять на себя модернизацию этого важного для Москвы объекта», — сообщил Александр Горбенко.

СК «Олимпийский» будет закрыт на реконструкцию в 2019 году. В ходе двухлетней реконструкции все существующие спортивные объекты СК «Олимпийский» сохранят свое функциональное назначение. Также предусмотрено полное сохранение исторических фасадов спорткомплекса. Его площадь увеличится с нынешних 213 000 кв. м до 300 000 кв. м, но не за счет изменения габаритов зданий, а благодаря оптимизации внутренних пространств. Реконструкцией СК «Олимпийский» займется компания APA Wojciechowski (Польша).