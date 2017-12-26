Бакинская Высшая Школа Нефти – победительница третьего "Зимнего фестиваля науки" (ФОТО)

2017-12-26 10:05 | www.trend.az | 4

БАКУ /Trend/ - Бакинская высшая школа нефти (БВШН) стала победительницей третьего "Зимнего фестиваля науки", в котором приняли участие свыше 20 высших и средних учебных заведений страны.

На фестивале, организованном Бакинским инженерным университетом, было представлено больше 100 проектов. Команда БВШН приняла в нем участие с идеей "Автоматическая система орошения", которая была разработана в лаборатории "Интернет вещей", действующей в Высшей школе. Главная функция этой автоматической системы орошения, названной "Счастливые растения", заключается в том, чтобы, собирая и анализируя характеристики почвы в течение длительного времени, предотвращать потери воды и энергии при орошении больших площадей, таким образом полностью автоматизируя процесс и сводя к минимуму человеческий труд.

Первый экспериментальный образец системы прошел успешные испытания летом этого года. Проект стал одним из 75 проектов, признанных лучшими в онлайн конкурсе ESP8266 IoT Contest, в котором приняли участие около 300 проектов. Автоматическая система орошения разработана студентами третьего курса Ниджатом Гасановым, Рустамом Гасановым и Миракрамом Агаларовым, обучающимися по специальности "Инженер по автоматизации процессов", под руководством старшего преподавателя вуза, руководителя лаборатории "Интернет вещей" Аббаса Алили.