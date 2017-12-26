Скончался посол Грузии в Австрии Константин Залдастанишвили

2017-12-26 10:06 | www.trend.az | 6

В Австрии скончался посол Грузии Константин Залдастанишвили. Об этом написал министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе на своей странице в Facebook и принес соболезнование семье посла, сообщает Грузия Online.



«Большой человек, дипломат, профессионал и грузинский государственный деятель, Константин Залдастанишвили скончался. Это потеря для нашей дипломатии, однако достигнутые им результаты еще долго будут гарантом силы нашей страны. Приношу соболезнования его семье и всем близким», — отметил Михаил Джанелидзе.



Константин Залдастанишвили был послом Грузии в Австрии с 18 июня 2013 года и постоянным представителем Грузии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, расположенных в Вене.

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