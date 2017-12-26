Закир Гасанов на передовой – ФОТО

2017-12-26 10:20 | www.oxu.az | 7

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны, генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства встретились с солдатами, несущими боевое дежурство на передовых позициях на линии противостояния с противником.

Об этом Oxu.Az сообщили в пресс-службе министерства обороны Азербайджана.

После доклада об оперативной обстановке, министр обороны поинтересовался боевой и морально-психологической подготовкой, а также социально-бытовыми условиями военнослужащих в окопах.

Затем генерал-полковник З.Гасанов принял участие в открытии солдатской казармы, построенной для военнослужащих, проходящих службу на передовой линии, и ознакомился с созданными здесь условиями.

Министр обороны передал личному составу поздравления Верховного главнокомандующего по случаю наступающих праздников, а также от имени главы государства вручил награды и праздничные подарки отличившимся военнослужащим.

Министр обороны еще раз довел до личного состава задачи, поставленные Верховным главнокомандующим перед Азербайджанской армией, и высоко оценил боеспособность и уровень морально-психологической подготовки военнослужащих.

С.Б.

