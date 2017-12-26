Микаил Джаббаров назначил себе двух советников

2017-12-26 10:27 | www.oxu.az | 6

Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров произвел несколько кадровых назначений.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, министр назначил себе двух советников и помощника.

Новыми советниками М.Джаббарова стали Джамал Гасымов и Эльнур Алиев.

Дж. Гасымов ранее возглавлял аппарат министерства образования, а Э. Алиев - отдел информации министерства. Некоторое время он также был заместителем начальника и и.о. начальника Управления образования г. Баку.

Помощником Джаббарова назначена Джейхуна Мухтарова.

Дж. Мухтарова являлась помощником М. Джаббарова в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» и в министерства образования.

Э.Ш.

