Микаил Джаббаров назначил себе двух советников

2017-12-26 10:27 | www.oxu.az | 6
Министр налогов Азербайджана Микаил Джаббаров произвел несколько кадровых назначений.
Как передает Oxu.Az со ссылкой на Report, министр назначил себе двух советников и помощника.
Новыми советниками М.Джаббарова стали Джамал Гасымов и Эльнур Алиев.
Дж. Гасымов ранее возглавлял аппарат министерства образования, а Э. Алиев - отдел информации министерства. Некоторое время он также был заместителем начальника и и.о. начальника Управления образования г. Баку.
Помощником Джаббарова назначена Джейхуна Мухтарова.
Дж. Мухтарова являлась помощником М. Джаббарова в Государственном историко-архитектурном заповеднике «Ичеришехер» и в министерства образования.