Полиция Стамбула задержала свыше 10 членов ИГ

2017-12-26 10:16 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Сегодня утром полиция Стамбула приступила к операции по задержанию членов террористической организации «Исламское государство» (ИГ), говорится в распространенном во вторник сообщении полиции.

Согласно сообщению, операция в отношении членов ИГ осуществляется по заранее установленным адресам.

В сообщении отмечается, что в рамках операции задержано 12 человек, в том числе одна женщина. Сведения о задержанных не разглашаются.

Отметим, что 1 декабря в рамках спецоперации в Стамбуле были задержаны 62 иностранных гражданина-члена ИГ.

Напомним, что ранее полиция Стамбула сообщила, что с августа 2016 года по август 2017 года в Стамбуле были проведены 117 операций против членов ИГ, в результате которых были задержаны свыше 1000 человек.

В рамках борьбы с ИГ за указанный период из Турции были депортированы 940 человек.