Ушёл из жизни известный деятель азербайджанского спорта Ольгерт Цеховский

2017-12-26 10:31 | www.trend.az | 6

После продолжительной болезни ушёл из жизни Ольгерт Зотович Цеховский, известный деятель азербайджанского спорта.

Ольгерт Зотович Цеховский родился в Баку в 1932 году.

Проявляя с ранних лет способности к разным сферам деятельности, он никак не мог определиться с предпочтениями, увлекаясь как музыкой, так и спортом. В итоге он получил среднее музыкальное образование, окончил Азербайджанский институт физической культуры, а позже и Азербайджанский государственный университет по специальности «Филология».

Возглавив Федерацию плавания в 1968 году, Ольгерт Цеховский оставался её президентом до 2005 года, а затем стал почётным президентом Федерации. Под его руководством азербайджанские пловцы, прыгуны в воду и ватерполисты становились участниками Олимпийских игр, призёрами чемпионатов мира, чемпионами и рекордсменами чемпионатов Европы, победителями Чемпионатов СССР и Спартакиад народов СССР.

Являясь также генеральным секретарём Федерации гребли и парусного спорта, Ольгерт Цеховский принимал непосредственное участие в создании в 1974 году уникального Олимпийского гребного центра "Кура" в Мингячевире. Данный Центр являлся одной из самых современных спортивных и научных лабораторий по подготовке команд гребцов, сборных команд СССР к Олимпиадам и чемпионатам мира.

При его непосредственном участии в 80-х годах прошлого века был также создан центр по подготовке пловцов мирового уровня «Улдуз». Воспитанниками Центра было множество мастеров спорта, а также чемпионов и рекордсменов Европы, победителей чемпионатов СССР.

В 1991 году Ольгерт Цеховский одним из первых выступил за создание в республиках суверенных национальных олимпийских комитетов, а также за то, чтобы спортсмены выступали на Олимпийских играх 1992 года с символами своих национальных республик.

После обретения Азербайджаном независимости Ольгерт Цеховский возглавил редакционную группу по написанию Устава НОК Азербайджана, а также являлся членом его Исполкома в самые первые, трудные годы.