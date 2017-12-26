Казахстан увеличил добычу и экспорт газа

2017-12-26 10:38 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - За 11 месяцев 2017 года в Казахстане добыли более 48 миллиардов кубометров газа, что на 4 процента превышает показатели за весь 2016 год.

Рост обеспечили компании Атырауской области, добыча в которой выросла год к году сразу на треть, и достигла почти 40 процентов от всех объемов по Казахстану, сообщает Energy Prom.

По итогам 11 месяцев добыча газа составила в денежном выражении 174,8 миллиарда тенге (на 10 процентов больше аналогичного периода в предыдущем году), в натуральном - 48,4 миллиарда кубометров (на 15 процентов больше, чем в аналогичный период 2016 года).

Примечательно, что объемы добычи за 11 месяцев обогнали итоговые показатели 2016 года (за весь прошлый год было добыто 46,7 миллиарда кубометров газа - на 2,6 процента больше, чем в 2015 году).

Лидирует по объемам в натуральном выражении Атырауская область - 18,9 миллиарда кубометров газа (на 33,7 процента больше чем за аналогичный период 2016 года). В области работают такие гиганты, как, например, «Тенгизшевройл», North Caspian Operating Company и так далее.

Лишь немногим уступила по объемам ранее лидировавшая в секторе Западно-Казахстанская область: 18,6 миллиарда кубометров (на 7,4 процента больше чем в 2016 году). В числе крупнейших предприятий региона - Karachaganak Petroleum Operating.