Вице-премьер: «К 2020 году уровень бедности в Азербайджане будет сведен к нулю, в стране не останется ни одного бедного»

2017-12-26 10:40 | www.apa.az | 4

«Несмотря на наблюдаемую в 2017 году в мире напряженную ситуацию с точки зрения экономики и происходящих конфликтов, Азербайджан продолжил свой путь развития. Мы близки к успешному окончанию года. Конечно же, эти результаты были достигнуты благодаря совместной деятельности президента Ильхама Алиева и первого вице-президента Мехрибан Алиевой, а также за счет всестороннего исполнения правительством Азербайджана и всем кадровым потенциалом поручений президента».

Об этом в интервью АПА сказал заместитель премьер-министра, председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Али Гасанов.

А.Гасанов сказал, что еще в 2008 году во время отчета правительства президент Ильхам Алиев поручил разработать специальную программу по развитию ненефтяного сектора: «Глава государства тогда сказал, что цена на нефть когда-то может упасть. Президент дал указание подготовить программу по развитию ненефтяного сектора. Правительство подготовило такую программу, и под руководством президента началось развитие ненефтяного сектора.

Обратите внимание, цена на нефть упала, правда, были определенные трудности, однако Азербайджан смог удержать свою экономическую стабильность. Потому что ненефтяной сектор поэтапно развивался. Сегодня более 60 процентов ВВП приходится на долю ненефтяного сектора. Цена на нефть понизилась в 3-4 раза, если бы президент в то время не сделал этого, то посмотрите, в каком мы бы тогда оказались положении?! Иншааллах через 2 года, к 2020 году зависимость от нефти будет сведена к нулю. Мы уже близки к этому».

Заместитель премьер-министра отметил, что за последние 14 лет Ильхам Алиев обеспечил развитие Азербайджана: «До 2020 года Азербайджан будет в числе развитых стран. Другое стратегическое направление в деятельности президента связано с устранением бедности. Сегодня уровень бедности составляет 5 процентов. Стратегическое направление – свести к 2020 году уровень бедности к нулю. Иншааллах к 2020 году уровень бедности будет сведен к нулю, в Азербайджане не останется ни одного бедного человека. Работы в этом стратегическим направлении успешно выполняются».