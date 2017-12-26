TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası ilk konserini verdi

2017-12-26 10:41 | www.trend.az | 1

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı TÜRKSOY ve Eskişehir Anadolu Üniversitesi işbirliğinde oluşturulan TÜRKSOY Anadolu Senfoni Orkestrası, Eskişehir'de düzenlediği konserle ilk kez sahneye çıktı.

Türk Dünyası genç yeteneklerinden oluşan TÜRKSOY Gençlik Oda Orkestrası sanatçıları ile Anadolu Üniversitesi Senfoni Orkestrası sanatçılarının bir araya gelmesiyle oluşturulan orkestra il konserini Eskişehirde verdi. Konsere TÜRKSOY Genel Sekreteri Prof. Düsen Kaseinov, Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Gündoğan, çok syıda davetli ve öğrenciler katıldı. Anadolu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi opera ve Bale Salonu'nda gerçekleşen konserde Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkiye'den müzisyenler Eskişehirli sanatseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.