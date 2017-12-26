Caferi: Irak Anayasası Askeri Güçlerin Seçimlere Katılmasını Yasaklamamıştır

2017-12-26 10:44 | www.trend.az | 1

İbrahim Caferi, Suudi Gazetelerden Okkaz’a verdiği röportajda, Irak’ta silahlı milislerin bulunmadığını vurgulayarak, Haşdi Şabi’nin seçimlere katılmaya hakkı olduğunu, çünkü onların silahlı kuvvetlerin bir parçası olarak Irak anayasasına göre bu hakka sahip olduğunu belirtti.

Tesnim Haber Ajansı - IŞİD’in yenilgisi ve Irak’ın IŞİD’e karşı zaferini ilan etmesi, bu ülkedeki krizde bir dönüm noktası sayılmaktadır. Bu nedenle Irak hükümetinin Haşdi Şabi ve diğer askeri gruplar, Kürdistan’da yaşanan gelişmeler, IŞİD’den sonraki durum ve aynı zamanda bölünme meselesi gibi konular karşısındaki tutumunu bilmek önemlidir.

Konuyla ilgili olarak Suudi Arabistan’ın Okkaz Gazetesi, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi ile bir röportaj gerçekleştirmiştir.

Bu röportajda değinilen konulardan bazıları şunlardır: IŞİD’in yenilgiye uğraması ve Kürdistan’ın ayrılması planının başarısız olması, Irak’ın bölünmesi endişelerini azalttı mı?

‘Kuşkusuz, bölünme meselesi çok önemli bir sorun sayılmaktaydı ve bu konu Irak’ın omuzunda ağır bir yüktü ve hem Irak halkını hem de Kürdistan bölgesine komşu ülkeleri endişelendirmişti. Çünkü federalleşme ve ayrılma planı çok hızlı bir şekilde diğer ülkelere de yayılacaktı.

Biz bölünme endişelerinin tamamen ortadan kalktığını söylemiyoruz ama şu an büyük ölçüde Irak’ta bu konuya dair bir endişe olmadığından eminiz.’

Bazı Irklılar, milislerin yabancı taraflarca desteklenmesi gibi, Irak’ın siyasi güçlerinin sürekli olarak kendilerine bağlı askeri kuvvetleri desteklemesi nedeniyle, IŞİD’den sonraki aşamanın dini ve mezhebi açıdan bölünmeyi derinleştireceğine ve bu dönemin çok zor olacağına inanıyor ve bu durumun devam etmesinin siyasi gerginlikleri arttıracağını düşünüyorlar. Sizin bu konudaki görüşünüz nedir?

İlk olarak şunu belirtmeliyiz ki, Irak’ta milislik bir durum yok ve milis ve direniş kavramları arasında fark var. Irak gibi bir ülke teröristlerin işgali altında kaldığında direniş gösterir. Bu nedenle Irak’ta milisler yok ve Haşdi Şabi gibi gruplar, milletvekilleri ve parlamentonun onayıyla Irak’ta faaliyet göstermektedir ve terörizmle savaşta yaşanan gelişmeler, Haşdi Şabi’nin menfaat gözetmeksizin fedakarlıkta bulunduğunu göstermiştir.’