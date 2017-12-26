СМИ: КНДР создала новый спутник

2017-12-26 10:41 | www.oxu.az | 6

Северная Корея создала новый спутник.

Как передает Oxu.Az, об этом сообщила южнокорейская газета «Чунан Ильбо» со ссылкой на источники в разведке.

По данным издания, спутник получил название «Кванменсон-5» («Яркая звезда»). Подробностей и технических характеристик не приводится.

Предыдущий запуск спутника «Кванменсон-4» с одноименной ракетой-носителем состоялся 7 февраля 2016 года с космодрома Сохэ в провинции Пхёнан-Пукто. Из-за этого запуска ситуация на Корейском полуострове резко обострилась.

По данным японских и южнокорейских военных, эта ракета — усовершенствованная модификация носителя «Ынха-3» («Млечный путь»), гражданской версии межконтинентальной баллистической ракеты «Тэпходон-2».

Н.О.