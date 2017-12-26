К переходу у метро "Славянский бульвар" продолжают приносить цветы и свечи

2017-12-26 10:51 | www.trend.az | 5

Люди продолжают возлагать цветы и ставить свечи у подземного перехода возле станции метро "Славянский бульвар" в Москве, где накануне произошло крупное ДТП с рейсовым автобусом, передает РИА Новости.

Днем в понедельник автобус въехал в подземный переход у станции метро "Славянский бульвар". В аварии погибли пять человек, около 15 получили травмы. Полиция задержала водителя. Возбуждено уголовное дело по статьям об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта.

Утром во вторник люди продолжают возлагать у перехода живые цветы. Некоторые, несмотря на снегопад, пытаются зажечь свечи. Подземный переход уже работает в обычном режиме.