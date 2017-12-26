Кого коснется повышение минимальной заработной платы?

2017-12-26 10:58 | www.oxu.az | 5

По подсчетам министерства труда и социальной защиты, повышение минимальной заработной платы со 116 до 130 манатов коснется 145 000 человек. Это граждане, получающие минимальную заработную плату.

Об этом Oxu.Az сказал экономический эксперт Вугар Байрамов, комментируя повышение минимальной заработной платы.

Эксперт отметил, что в соответствии с международными стандартами минимальная заработная плата должна быть доведена до 60 процентов среднемесячной заработной платы:

«Наряду с повышением минимальной заработной платы с января будет осуществлена индексация пенсий. Пенсии будут индексированы в соответствии с повышением средней заработной платы в 2017 году. Это означает, что граждане Азербайджана, получающие пенсию в 250 манатов, будут получать на 17 манатов 50 гяпиков больше. Конечно, каждый пенсионер, взяв за основу процент повышения минимальной заработной платы, может подсчитать сумму своей пенсии.

Согласно принятому в 2017 году новому законодательству, сумма пенсии индексируется не в соответствии с инфляцией в прошлые годы, а в соответствии со среднемесячной заработной платой.

В соответствии с международными стандартами, минимальная заработная плата должна быть доведена до 60 процентов среднемесячной заработной платы. Если учитывать, что в Азербайджане среднемесячная заработная плата составляет 525 манатов, то на следующем этапе основной целью для правительства будет поэтапное повышение минимальной заработной платы и доведение ее до 315 манатов».

Отметим, что вчера президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о повышении минимальной заработной платы.

Размер минимальной месячной заработной платы с 1 января 2018 года определен на уровне 130 манатов.

Эльвин Ахмедов

