Азерпаше Нематову вручен орден "За службу Отечеству" второй степени (ФОТО)

2017-12-26 10:55 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend Life/ - Председателю Союза театральных деятелей Азербайджана, директору и художественному руководителю Государственного академического национального драматического театра, народному артисту, профессору Азерпаше Нематову вручен орден "За службу Отечеству" второй степени, сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры и туризма.

В ходе встречи в ведомстве министр культуры и туризма Абульфас Гараев отметил, что государство всегда уделяет особое внимание развитию сферы культуры и Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал 11 августа 2017 года распоряжение о награждении Азерпаши Нематова орденом "За службу Отечеству" второй степени за заслуги в развитии азербайджанской культуры.

Затем Абульфас Гараев вручил народному артисту орден, поздравив его и пожелав успехов в дальнейшей деятельности.