Товарооборот между Россией и Беларусью в 2017 году достиг $26 млрд

2017-12-26 10:55 | www.trend.az | 5

Товарооборот между Россией и Беларусью в 2017 году достиг $26 млрд. Об этом сегодня в эфире телеканала НТВ заявил посол Беларуси в Москве Игорь Петришенко, сообщает БЕЛТА.



"В текущем году тренд восстановления и роста экономики наблюдается как в Российской Федерации, так и в Республике Беларусь. Основной индикатор - уровень торговых экономических отношений, уровень товарооборота. Он достиг $26 млрд", - сказал он.



Посол напомнил, что Россия традиционно занимает серьезную долю во внешней торговле Беларуси - порядка 51%. "Мы не отстаем - входим в пятерку основных торговых партнеров Российской Федерации", - отметил Игорь Петришенко.



На заседании Совета министров Союзного государства, которое прошло в начале декабря, премьер-министр Беларуси Андрей Кобяков заявлял, что внешнеторговый оборот двух стран может достигнуть по итогам 2017 года показателя 2010 года - $28 млрд.

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