Малообеспеченным семьям помогут оплатить расходы на похороны

2017-12-26 11:18 | www.oxu.az | 5

Деятельность Фонда пропаганды духовных ценностей при Госкомитете по работе с религиозными образованиями, созданного указом президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 10 октября текущего года, охватит и различные области социальной сферы.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, об этом сказал председатель Госкомитета по работе с религиозными образованиями Мубариз Гурбанлы.

По словам М.Гурбанлы, фонд поможет интеграции в общество жертвам религиозного радикализма, алкоголизма и наркомании, усилению социальной защиты получающих образование, даст возможность талантливым людям продолжить учебу, нуждающимся в социальной защите – получить образование:

«В обязанности фонда также входит оплата расходов на похороны в малообеспеченных семьях, оказание материальной помощи для оплаты расходов на проживание семьям шехидов и жертв 20 Января, ветеранам войны, утратившим дееспособность в результате болезни, инвалидности или преклонным возрастом, лицам, проживавшим в учреждениях социальной защиты из-за потери родителей или лишения родительской опеки, после ухода из данных учреждений. В частности, учитывая актуальность воспитания подростков и молодежи в духе национально-духовных ценностей, широкомасштабная деятельность Фонда пропаганды духовных ценностей представляет большую важность».

Э.Ш.

