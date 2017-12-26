Скончался постпред Грузии в ОБСЕ

2017-12-26 11:36 | www.apa.az | 4

В Австрии скончался посол Грузии Константин Залдастанишвили.

Как сообщает АПА со ссылкой на «apsny.ge», об этом министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе написал на своей странице в Фейсбук и принес соболезнование семье посла.



«Большой человек, дипломат, профессионал и грузинский государственный деятель, Константин Залдастанишвили скончался. Это потеря для нашей дипломатии, однако достигнутые им результаты еще долго будут гарантом силы нашей страны. Приношу соболезнования его семье и всем близким», — отметил Михаил Джанелидзе.



Отметим, Константин Залдастанишвили был послом Грузии в Австрии с 18 июня 2013 года и постоянным представителем Грузии в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и других международных организациях, расположенных в Вене.